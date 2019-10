Politica Figuccia contro il Presidente Micciché, interviene Milazzo (FI-PPE): “Sciacallaggio politico per un briciolo di visibilità, non fa il bene della Sicilia” di

“Noi contestiamo Figuccia per il metodo con cui si vuole fare pubblicità. Riteniamo che questo suo modo di fare sciacallaggio politico, per avere un po di visibilità, sia offensivo per tutti, specie per i siciliani. Schierandosi dalla parte di Massimo Giletti, che nella recente trasmissione andata in onda su La7 ha fornito – insieme ai suoi ospiti – dati falsi e che sono pronto a smentire in qualunque sede, non rende un servizio alla sua terra, piuttosto contribuisce a infangarla con futili menzogne”. Cosi in una nota il deputato al Parlamento Europeo, on. Giuseppe Milazzo del gruppo FI-PPE, a seguito del video di ieri rilasciato dall’on. Vincenzo Figuccia nel quale attacca il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, on. Gianfranco Micciché, reo a suo modo di rubare il futuro ai siciliani.