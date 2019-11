Politica Forza Italia a Caltanissetta per “Un altro Sud”, Siracusano (FI): “I siciliani non possono essere ogni giorno eroi” di

Si è concluso oggi il cantiere di Forza Italia a Caltanissetta, in cui attraverso il dibattito tra i vertici del Partito, e la società civile, si è fatto un ragionamento di sistema con tavoli tecnici e focus tematici. Tra i partecipanti dell’evento organizzato dall’on. Michele Mancuso e coadiuvato dal coordinatore regionale, on. Gianfranco Miccichè, anche il deputato alla Camera, on. Matilde Siracusano, la quale ha ribadito l’importanza degli investimenti infrastrutturali, unico volano per il rilancio economico.

“Il nostro patrimonio culturale è straordinario, di inestimabile valore – dichiara la Parlamentare. Se però le infrastrutture per promuoverlo sono assenti, non potrà mai essere capitalizzato. Non è possibile chiedere ogni giorno all’Assessore Falcone di fare miracoli se il Governo nazionale non stanzia fondi per gli investimenti al Sud, relegandolo ai margini dell’isolamento”.

“La manovra finanziaria – conclude Siracusano – è l’ennesima occasione sprecata per dare dignità al Mezzogiorno attraverso i collegamenti che garantiscano lo sviluppo locale. L’unica certezza è l’imposizione subdola delle tasse, celate da provvedimenti per la tutela dell’ambiente. La Sicilia pretende gli stessi diritti delle altre Regioni, perché i nostri concittadini non possono essere sempre degli eroi.”