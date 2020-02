Cronaca Gela (CL): Operazione di contrasto al crimine dei Carabinieri del Reparto Territoriale di

Si è conclusa la notte scorsa un’operazione del Reparto Territoriale di Gela che ha visto impegnati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Compagnia di Intervento Operativo del 13° Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo e delle Stazioni di Gela e Riesi. In particolare, i militari dell’Arma hanno effettuato una serie di serrati controlli nei centri abitati di Gela e Riesi.

Il bilancio è di cinque persone arrestate, nove denunce e quattordici contravvenzioni.

Nel dettaglio, è stato arrestato a Gela per evasione dagli arresti domiciliari e ricettazione, T. G. 46enne che sebbene agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso nottetempo, in compagnia di un minore anch’egli con precedenti di polizia, a bordo di una autovettura rubata e con una tanica contenente tre litri di benzina. Per il minore è scattata la denuncia a piede libero per il reato di ricettazione della autovettura e sono in corso accertamenti per scoprire cosa i due intendessero fare con la benzina.

Sempre a Gela, B. D. 30enne con precedenti penali è stato controllato sul lungomare Federico II di Svevia alla guida della propria autovettura e trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e di una cospicua ed ingiustificata somma di denaro contante. La conseguente perquisizione domiciliare ha permesso ai militari dell’Arma di sequestrare circa 1,6 chilogrammi di marijuana, diverso materiale per il confezionamento di dosi, un bilancino di precisione ed una serie di prodotti specifici comunemente utilizzati per la coltivazione in serra della canapa indiana.

Ancora a Gela i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per tentato furto aggravato A. N. di 33 anni, già sorvegliato speciale di P.S., sorpreso mentre – approfittando delle tenebre – smontava parti meccaniche da un mezzo d’opera che si trovava parcheggiato nel piazzale di una ditta della zona industriale. Un complice, invece, è riuscito a fuggire ma, subito identificato, è stato denunciato in stato di libertà alla Autorità Giudiziaria.

A Riesi è stato arrestato B. F. 28 anni del luogo che, giudicato colpevole di reati contro la persona ed il patrimonio, dovrà scontare una pena definitiva di tre anni di reclusione.

Ancora a Riesi è stato arrestato G. C. di 31 anni che dovrà espiare una pena di 1 anno, 3 mesi e 27 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti.

Inoltre, sono state denunciate in stato di libertà 6 persone per guida in stato di ebrezza mentre 1 persona è stata deferita perché sorpresa alla guida senza patente.

I Carabinieri hanno, infine, controllato 54 veicoli e 89 persone, con oltre 30 verifiche effettuate con etilometro.