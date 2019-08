Cronaca GELA. Impianto di depurazione di Macchitella. Convocata a Caltanissetta la conferenza dei servizi di

Si riunirà domani 27 agosto, alle ore 10, a Caltanissetta nella sede di Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, la conferenza dei servizi relativa all’acquisizione dei pareri utili all’approvazione del progetto esecutivo per la Realizzazione di sollevamento e collettore all’impianto di depurazione di Macchitella, nel Comune di Gela (ID 107).

L’intervento – per un importo complessivo di un milione e mezzo di euro – rientra nell’elenco degli interventi del “Patto per la Sicilia” e nel Programma degli interventi relativi al periodo 2016-2019 deliberato dal Commissario Straordinario e liquidatore del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale – Servizio idrico integrato.

I lavori programmati riguardano un’infrastruttura considerata strategica per le fasi del ciclo delle acque del territorio così come previsto nella pianificazione regionale vigente anche in associazione ad altri progetti relativi al risparmio idrico, alla riduzione delle perdite e alla depurazione delle acque reflue.