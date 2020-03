Cronaca Il CPR di Caltanissetta va chiuso! Appello delle realtà della Rete Siciliana NoCpr e di LasciateCIEntrare di

Le condizioni all’interno del Centro per il rimpatrio/CPR di Caltanissetta sono inumane e degradanti. Il centro va chiuso immediatamente!

Come più volte abbiamo denunciato, ultima attraverso un articolo pubblicato da Redattore sociale, in questo momento 17 persone vengono detenute all’interno del CPR di Caltanissetta tra vetri rotti, bagni non funzionanti, letti di cemento con materassi sottilissimi e pieni di umidità, e senza un’assistenza sanitaria adeguata. Situazione nota da tempo, infatti il CPR doveva essere chiuso a gennaio per lavori di ristrutturazione perché in condizioni di inagibilità e invivibilità. A gennaio, quando dentro questo lager è morto un ragazzo di 34 anni di origini tunisine, Aymen. Ma non da ora si denuncia, inascoltati, questa situazione, da almeno aprile 2019 ci sono denunce sull’inadeguatezza delle strutture, persino da parte del sindacato di polizia!

Quanti Aymen devono morire per fare sì che questo centro venga chiuso? Chi sarà il prossimo tra i 17 giovani ragazzi detenuti? E tra quanto accadrà, sempre nell’indifferenza generale? Molti dei ragazzi sono rinchiusi da diversi mesi e nessuno gli dice cosa ne sarà di loro e quanto altro tempo dovrà passare. Chiunque, anche in libertà limitata, ha e deve avere diritto ad un’assistenza legale, a potere conoscere ed esigere i propri diritti!

Questo centro è una vergogna! Trattenere persone in queste condizioni non è possibile in un paese che si definisce civile e democratico! Tutto avviene con la “protezione” di un sistema, avallato dalla politica e di cui quindi tutti sono responsabili, sia chi sostiene sia chi non fa nulla per modificare la situazione.

Questo sistema non fa che creare vuoti di diritto; buchi di invisibilità e irregolarità invece che regolarizzazione delle persone che vivono sul nostro territorio; violazione continua dei diritti umani. Abusi e violenze che inchiodano tutti a responsabilità enormi.

Il CPR di Caltanissetta va chiuso immediatamente! Tutti i CPR vanno chiusi!

Aderiscono e sostengono l’appello:

Rete Siciliana NO CPR – LasciateCIEntrare- Forum Antirazzista Palermo – Rete Antirazzista Catanese- Arci Porco Rosso (Pa) – Borderline Sicilia – San Berillo R-Esiste (Ct) – Cobas Scuola (Ct)