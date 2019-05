Cronaca Il Gelese Renzo Cacciatore alla guida dell’UGL giovani della provincia di Caltanissetta di

L’UGL giovani approda nella provincia di Caltanissetta con circa 150 adesioni. Come spiega il segretario dell’UGL Caltanissetta Andrea Alario: “I giovani contribuiscono ad ampliare e rinnovare la nostra squadra, a rendere la nostra sigla più presente nel territorio ma soprattuto più vicina al mondo giovanile. Metto a loro disposizione la mia competenza ed esperienza, sono fiducioso perché è un gruppo di giovani molto motivati, con la loro energia ed il desiderio di cambiamento unita alla mia esperienza potremo fare molto per le nuove generazioni”

Renzo Cacciatore, nuovo dirigente dei giovani: “Un ringraziamento va al segretario Alario ed a tutta l’UGL per aver accettato questa sfida di rinnovamento e soprattutto aver intercettato il bisogno di ascolto delle nuove generazioni.

Il lavoro è una componente fondamentale nella nostra vita e spesso determina il nostro ruolo all’interno della società. Il nostro impegno partirà dalle scuole e dalle università per far sì che tutti abbiano accesso al sapere ed alla formazione in modo da potersi costruire un futuro ed una vita su misura e ricca di soddisfazioni. Siamo consapevoli che la nostra provincia, più in generale la nostra regione, stia vivendo un forte esodo causato dalla mancanza di occupazione, perciò ci batteremo affinché la creazione di posti di lavoro sia al centro di ogni azione politica. Fin da subito ci metteremo al lavoro per far rete con il mondo dell’associazionismo e quello istituzionale per cominciare a lavorare in questa direzione.

Sappiamo che le sfide che ci attendono sono ardue e sappiamo pure che per migliorare la situazione ci vuole molto lavoro e molto tempo ma nonostante tutto siamo fiduciosi che le cose, passo dopo passo, possano cambiare. Vogliamo lanciare un monito ai nostri coetanei per spronarli ad attivarsi a livello sociale e politico perché noi siamo il futuro, ma il momento per costruire il futuro è oggi! Stiamo vivendo la quarta rivoluzione industriale, proprio per questo motivo crediamo che ci sia bisogno di un sindacato giovane cosicché questo repentino cambiamento del mondo del lavoro causato dall’automazione e dall’informatizzazione dei processi produttivi si traduca in un miglioramento del benessere, della salute e della qualità di vita dei lavoratori”

“Non ho ancora compiuto il diciottesimo anno di età e non mi posso ancora tesserare -dichiara Crocifisso Duchetta- nonostante ciò partecipo già alle loro riunioni perché ho trovato un gruppo di ragazzi molto attivi che hanno voglia di cambiare il nostro territorio.

Tra 3 mesi non appena raggiunta la maggiore età, la prima proposta che farò sarà quella di allargare il tesseramento ai giovani dai 16 anni in su, questo perché ci sono molti studenti che vorrebbero iscriversi ma avendo meno di 18 anni non possono ancora farlo”