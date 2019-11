Politica Il Ministro Luigi Di Maio in Sicilia questo fine settimana di

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà in Sicilia questo fine settimana per visitare alcune città colpite dal maltempo e incontrare attivisti e portavoce M5S del territorio.

Il capo politico del Movimento 5 Stelle arriverà venerdì 22 novembre e aprirà il tour da Castelvetrano (Tp) dove arriverà alle ore 16.00 e insieme al sindaco Enzo Alfano effettuerà un sopralluogo nelle aree alluvionate. Alle 17.30 si sposterà a Sciacca (Ag) dove parteciperà ad un incontro pubblico con la cittadinanza insieme agli attivisti e ai portavoce al complesso monumentale Badia Grande in piazza Gerardo Noceto. Alle 19.30 Di Maio sarà a Porto Empedocle (Ag) per un incontro con il sindaco Ida Carmina al palazzo comunale in via Roma. A seguire alle ore 20.30 l’agenda prevede un incontro pubblico ad Agrigento con i cittadini e ancora attivisti e portavoce M5S in piazza San Francesco.

Sabato 23 novembre il ministro Di Maio sarà a Licata (Ag) alle ore 9.30 per incontrare il sindaco Giuseppe Galanti al palazzo di città in piazza Progresso. Alle ore Ore 13:00 sarà ad Ispica (Rg) dove è in programma un sopralluogo delle aree alluvionate insieme al sindaco Pierenzo Muraglie. Alle ore 15:00 l’agenda prevede una tappa a Ragusa per un incontro pubblico con i cittadini insieme agli attivisti e ai portavoce del MoVimento 5 Stelle nella sala eventi della Camera di Commercio in piazza Libertà. Alle ore 17:30 è in agenda la visita a Rosolini/Noto (Sr) dove Di Maio incontrerà i sindaci Pippo Incatasciato e Corrado Bonfanti al Comune di Rosolini. Ultima tappa della giornata è ad Augusta (Sr) dove alle ore 20.00 è in programma un incontro pubblico con i cittadini insieme agli attivisti e ai portavoce del MoVimento 5 Stelle alla sala Rocco Chinnici sede del Comune in Piazza Duomo.

Domenica 24 novembre il primo incontro della giornata è in programma alle ore 10:30 a Grammichele (Ct) dove il Ministro Di Maio, insieme al sindaco Pippo Purpora incontrerà la cittadinanza, gli attivisti e i portavoce del MoVimento 5 Stelle all’Istituto San Vincenzo in via Vittorio Veneto. Alle 14.00 sarà ad Acireale (Ct) dove insieme al sindaco Stefano Alì incontrerà la cittadinanza, attivisti e portavoce M5S al Free Mind Foundry in Via Sclafani 40. Alle ore 17:00 a Leonforte è in programma uno dei due incontri nell’Ennese con il sopralluogo nelle aree alluvionate insieme al sindaco Salvatore Barbera mentre alle ore 20.30 il ministro Di Maio sarà a Valguarnera Caropepe (En) per un incontro pubblico con i cittadini insieme agli attivisti e ai portavoce del MoVimento 5 Stelle al palazzo Sacro Cuore in via Alighieri 31.