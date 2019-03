Politica “La Lega apre le porte”: Manifestazione a Palermo per presentare il progetto politico del Carroccio By

“La Lega apre le porte” è il titolo della grande manifestazione che la Lega Salvini Premier terrà domenica 17 marzo, a partire dalle 10,30 al Teatro Al Massimo in piazza Verdi, a Palermo.

Saranno presenti, fra gli altri, Igor Gelarda, capogruppo della Lega al consiglio comunale di Palermo e responsabile enti locali Sicilia, ed Elio Ficarra, responsabile enti locali per Palermo e provincia. Interverrà il senatore Luca Briziarelli, vice presidente della commissione bicamerale sugli ecoreati.

Quello della Lega è un progetto politico nuovo per Palermo e per la Sicilia, che guarda ai territori per promuovere un’alternativa di riscatto per la nostra terra. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vogliono impegnarsi per cambiare Palermo, nella considerazione che il cambiamento è possibile solamente grazie al contributo di tutti. Sarà presentato il Circolo Lega Città di Palermo, per partecipare attivamente alla vita politica cittadina con la Lega e sarà possibile procedere alla prenotazione per la tessera di iscrizione alla Lega 2019.

Saranno, inoltre, presentati i dipartimenti tematici che collaboreranno alla realizzazione del grande progetto politico della Lega e proporranno le soluzioni ai problemi che soffocano la Sicilia.



Igor Gelarda