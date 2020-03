Cronaca L’appello del Giudice Giorgianni al Presidente Musumeci e all’Ass. Razza: “Stop ai collegamenti ed ai trasporti di persone da e per la Sicilia” di

Emergenza coronavirus. Continua indisturbato il flusso di persone dalle zone rosse verso la Sicilia ed invece di fermare i treni e le navi che consentono questo esodo, e, comunque, di rispedire velocemente nella loro residenza o domicilio gli irresponsabili untori, li concentriamo in un posto di blocco per controlli inutili, sperperando risorse mediche (e non solo) più utili per fronteggiare la nostra emergenza. Ma, mi chiedo e vi chiedo, perchè non vengono sospesi i collegamenti con la Sicilia e nel frattempo, perchè invece di fermare queste persone a Messina, concentrandoli contro ogni logica e misura di prevenzione ed aumentando il rischio di diffusione dell’epidemia, non vengono attivati i controlli nei posti di destinazione, evitando di sovraccaricare il fragile sistema sanitario Messinese ?

Infatti, il sistema sanitario messinese è sottoposto in questo momento a una dura prova. Oltre che gestire la parte clinica ed epidemiologica, come in tutte le altre provincie, con i medici Asp che girano la provincia per effettuare tamponi e dunque fare screening di eventuali positivi da isolare immediatamente a tutela della pubblica incolumità, sono costretti ad effettuare contemporaneamente questa attività di monitoraggio alle banchine del porto alle migliaia di persone in transito verso tutta la Sicilia. Sembra che, con danno per i cittadini Messinesi, oggi e forse domani le tre guardie mediche della città siano chiuse per recuperare medici che in un’ottica regionale andavano inviati anche da altre provincie. E tutto questo potrebbe durare sine die.

Di fronte alle indubbie conseguenze negative per la Comunità Messinese, noi cittadini abbiamo diritto di sapere dall’assessore Ruggero Razza:

– Quale è la logica dell’intervento e se questa iniziativa è stata sottoposta al vaglio del Comitato Tecnico – Scientifico per l’Emergenza di recente istituzione?

– Quale è il bilancio dell’operazione di oggi relativa agli sbarchi della nostra città e quali utili risultati sono stati ottenuti utilizzando grandi energie pubbliche ( forze dell’ordine e Medici delle aziende sanitarie)?

In atto ad onor del vero l’unico risultato tangibile mi sembra quello mediatico.

Ciò premesso, è necessario che il Presidente Musumeci chieda con urgenza al Ministro dei Trasporti, la sospensione dei collegamenti e i trasporti ordinari di persone, consentendo solo il trasporto delle merci, (così come già disposto per la Sardegna) e concentri tutto sul porto di Tremestieri, revocando a tal fine il suo provvedimento di recepimento del Protocollo proposto dalle società di navigazione dello Stretto, che consente (nonostante il parere contrario di tutte le istituzioni locali) di usare la Rada di San Francesco.

Evidentemente, nelle more, l’assessore Razza dovrebbe adottare misure che evitino di fare gravare solo sul fragile sistema sanitario messinese il costo di un operazione di interesse regionale.

In questo drammatico contesto, da cittadino auspico che il Presidente Musumeci attui rigorosi controlli, per evitare che questa catastrofe che minaccia di abbattersi su una popolazione indifesa, così come si è verificato in passato in occasioni della ricostruzione post terremoto, diventi solo un occasione di illecito arricchimento di miserabili sciacalli, con coperture politiche e/o burocratiche e sperpero di danaro pubblico.

Angelo Giorgianni