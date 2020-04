Politica L’on. Pagano (LEGA) scrive al Direttore de Il Fatto Quotidiano in merito alle critiche mosse al sindaco di Barrafranca di

Lettera aperta al Direttore de Il Fatto Quotidiano Dott. Marco Travaglio circa le pesanti critiche mosse al Sindaco di Barrafranca Dott. Fabio Accardi, in materia di affidamento della propria comunità alla Madonna e al Crocifisso

Egregio Direttore,

affidare al Crocifisso, alla Madonna o al Santo Patrono i concittadini di una comunità, bambini, giovani, anziani, ammalati e quanti hanno perduto il posto di lavoro come hanno fatto nei giorni scorsi oltre un centinaio di sindaci in tutta Italia, compreso il primo cittadino di Barrafranca in provincia di Enna, non vuol dire rifiutare l’importanza della scienza e del progresso come avete in maniera distorta e, permettetemi, faziosa, scritto sul Vostro quotidiano. Al contrario, si tratta di gesti che interpretano il sentire più profondo del nostro popolo. Gesti autenticamente laici e veri, e non “atto animista e spiritualista di un politico che, è bene dirlo, sembra recepire la suggestione ultra terrena del leader della Lega” come lo ha superficialmente ed erroneamente definito “Il fatto quotidiano” del 19 aprile scorso”. Mi auguro, invece, che il gesto del Sindaco Fabio Accardi, che tra le altre cose appartiene ad un’area politica completamente diversa da quella della Lega di Matteo Salvini e quindi dalla mia e di altri sindaci che hanno fatto lo stesso, abbia un seguito. Perché la nostra esistenza, che piaccia o no, non è fatta di sola scienza e progresso, ancor meno di positivismo scientista e di progressismo ideologico ormai sempre più sfiduciati. Quindi chiediamo rispetto, anche nella legittima diversità di idee, per il credo di tantissimi italiani, chiediamo che non venga deriso, non si faccia ironia sulla nostra civiltà migliore e la nostra identità più profonda, sulla umanità della nostra fede, la sua ragionevolezza, cioè la profonda corrispondenza tra il fatto cristiano e l’attesa dell’uomo.

Alessandro Pagano

Vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati