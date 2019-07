Cronaca L’UGL punta tutto sulla formazione dei propri giovani: Il futuro tra utopia e distopia per una gioventù che non si arrende di

È stata scelta la Sicilia come seconda tappa del percorso formativo dell’UGL giovani “il futuro tra utopia e distopia, suggestioni per una gioventù che non si arrende” che si svolgerà su tutto il territorio nazionale.

All’incontro svoltosi nella città metropolitana di Catania era presente anche una delegazione della provincia di Caltanissetta.

Il gelese Renzo Cacciatore, coordinatore provinciale dell’UGL Giovani dichiara;

“è stata un evento molto stimolante che ha superato le aspettative, il workshop è dalle radici storiche del sindacalismo nazionale fino a cercare di dare gli elementi per un autopercezione dei nostri tempi.

È stata scelta la Sicilia come seconda tappa, dopo Roma, perché è la regione che in quest’anno ha registrato il più alto numero di tesserati in assoluto. Questo è solo il primo di una lunga serie di eventi di Formazione organizzati dal nostro sindacato.

Come ho sempre ribadito, puntiamo tutto sulla formazione!”

“E stato gratificante sapere che la Sicilia è la regione più attiva -commenta Alessandro Iudice, componente dell’UGL giovani- Un seminario coinvolgente e mai banale, i temi storici trattati sono stati scelti in maniera tale da sembrare attuali. Le riflessioni sul futuro del lavoro e del ruolo dei giovani all’interno della società tendevano tutte a risvegliare il coraggio e l’intraprendenza”

Nel corso della giornata formativa catanese si è parlato anche di servizio civile e consiglio nazionale dei giovani, con l’intervento di Francesca Cappadonia dell’ufficio servizio civile della Ugl, di sindacalismo nazionale con il responsabile dell’ufficio formazione della Ugl, Fiovo Bitti, di radici dell’autopercezione di un’epoca e liquefazione del progetto moderno, il nichilismo con l’interessante illustrazione curata dal docente di filosofia teoretica Eugenio La Rosa.

I sindacati hanno bisogno di rinnovamento, questo bisogno sembra essere stato intercettato dall’ugl che ha creato questa struttura dedicata ai giovani dai 14 ai 35 anni, investendo nella formazione culturale dei suoi iscritti e dei futuri dirigenti sindacali!