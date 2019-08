Politica M5S all’Ars:”Gli incendi sono una delle emergenze principali della Sicilia e come tali vanno trattati: Musumeci ne prenda atto” di

I deputati 5stelle. “Non possiamo farci sorprendere ogni anno dai roghi, come se questi non fossero ampiamente prevedibili. Chiederemo il varo di una sottocommissione all’Ars ad hoc per mettere a punto un disegno di legge che metta dentro tutto, a cominciare dall’allestimento con date certe dei viali parafuoco o dalla convezione con i vigili del Fuoco, cose su cui questo esecutivo ha praticamente dormito”.



“Basta, ne abbiamo abbastanza di aggiornare con intollerabile puntualità la contabilità degli ettari di boschi siciliani andati in fumo. Di questo passo ai nostri figli lasceremo un cumulo di cenere. La stalla va chiusa mentre qualche bue è ancora dentro, non quando sono tutti irrimediabilmente scappati. Musumeci ne prenda atto e corra ai ripari subito, cominciando a considerare quella degli incendi come una delle emergenze principali della Sicilia e non come un’ imprevedibile calamità”.

Lo affermano i deputati del M5S all’Ars, componenti della commissione Ambiente (Trizzino, Di Paola, Palmeri e Campo) che chiederanno l’istituzione di una sottocommissione incendi all’Ars“allo scopo di varare, di concerto con tutte le forze politiche, un ddl in tempi strettissimi che metta dentro tutto, prevenzione e programmazione, per arrivare quantomeno alla prossima stagione con tutti gli strumenti necessari per combattere al meglio questa immane battaglia”.

“Ad ogni incendio – commenta Trizzino – va in onda lo stesso misero copione: l’esame postumo di tutte le omissioni sul tema, a cominciare dalla mancata creazione dei viali parafuoco o della mancata convenzione con i vigili del Fuoco, per parlare solo di alcune delle colpe di questo governo. Certo, con questo non avemmo risolto il problema incendi, ma sicuramente avremmo limitato i danni. Ebbene, nel ddl tutto dovrà essere codificato a puntino, compreso il puntuale uso in fase preventiva dei tantissimi lavoratori della Forestale”.