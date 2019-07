Cronaca Mazzarino. L’UDC incontra il manager dell’Asp di Caltanissetta e chiede rinforzi per l’Ospedale Santo Stefano di

Nella giornata di Lunedì ho avuto la possibilità d’incontrare il direttore generale dell’Asp, il dott. Alessandro Caltagirone, al fine di affrontare le criticità presenti all’Ospedale Santo Stefano di Mazzarino. Incontro fortemente sollecitato dal Coordinatore Cittadino dell’Udc Avv. Angelo, Fabrizio Marotta, e dai Consiglieri Comunali Riccardo Egidio Alessi e Livio D’Aleo.

Questi ultimi hanno già chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario ed urgente per affrontare le problematiche inerenti l’Ospedale mazzarinese e il suo Pronto soccorso.

Nel corso dell’incontro s’è parlato, in particolare, di criticità legate alla mancanza di personale. Alle mie richieste di implementare il personale per rendere funzionale possibile la struttura ospedaliera, dal Direttore Generale sono arrivate risposte concrete e soddisfacenti

Il Direttore ha annunciato che entro una quindicina di giorni saranno banditi i concorsi per il personale infermieristico e per la direzione medica; mi è stato anche detto che sono state avviate le selezioni per la mobilità del personale del comparto e che a breve un medico chirurgo potrebbe accettare andando a potenziare l’organico in ospedale.

Ringrazio il Direttore per la disponibilità dimostrata e soprattutto per la concretezza delle risposte, oramai necessarie ed indispensabile per assicurare all’utenza del territorio un servizio ospedaliero adeguato. Noi come forza politica responsabile ed attenta alle necessità dei Cittadini continueremo a vigilare e stimolare per l’attuazione di tutte quelle azioni idonee per migliorare le condizioni dei Cittadini mazzarinesi e non solo.

Soddisfatto anche il coordinatore cittadino dell’Udc Angelo Marotta che ha sottolineato come l’incontro si sia rivelato proficuo poiché ha permesso di dare risposte su argomenti fondamentali per la funzionalità della stessa struttura ospedaliera mazzarinese. I due consiglieri, infine, hanno auspicato che tale impegno verso l’Ospedale possa registrare una continuità nel tempo per dare risposte adeguate all’utenza del territorio.

Coordinatore Provinciale UDC

Silvio Scichilone