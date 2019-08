Eventi Mister Italia: Il nisseno Simone Locascio accede alla finale nazionale di

Riceviamo



Si è svolta Domenica 25 Agosto a Scoglitti (RG), l’ultima selezione in Sicilia di Mister Italia organizzata da Lasanzone Eventi, selezione che da diritto ai primi classificati di accedere alla finale nazionale e che ha visto tra i concorrenti il nisseno Simone Locascio di 23 anni, laureando in Scienze e Tecnologie Alimentari presso l’Università di Catania il quale è riuscito ad ottenere la fascia di Mister Cinema, titolo valevole per le finali nazionali che si terranno a Lignano Sabbiadoro il 14 Settembre. Simone al momento studia per ottenere il Diploma di Laurea è appassionato di Tennis, Calcio e di competizioni automobilistiche ma ha anche una passione per lo studio degli alimenti e del fitness essendo un grande sportivo. La manifestazione che ha visto anche la selezione per le donne di “Una ragazza per il cinema” ha permesso ai concorrenti di Mister Italia di mostrarsi in tre diverse uscite ai fini della selezione in abito elegante e diversi costumi da bagno.