All News Nasce a Caltanissetta il Gruppo Locale del programma nazionale “Nati per Leggere” di

Si sono riuniti Lunedì 7 Ottobre nella Sala Dante della Biblioteca Comunale Luciano Scarabelli di Caltanissetta, alla presenza dell’assessore alla cultura e alla scuola Marcella Natale e la referente AIB (Associazione Italiana Biblioteche) del Coordinamento Nati per Leggere di Enna e Caltanissetta Marcella Gianfranceschi, gli aderenti che hanno deciso di costituire il Gruppo Locale di Caltanissetta del Programma Nazionale di promozione della lettura “Nati per Leggere”, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, e che ha come base la collaborazione tra pediatri, bibliotecari e operatori dell’infanzia.

Dopo due incontri svolti nel 2018, la delibera di adesione al programma nazionale Nati per Leggere da parte del Comune del 28 Marzo 2019, e dopo un incontro svolto il 12 Settembre scorso, in considerazione della volontà manifestata dall’assessore alla cultura e scuola Marcella Natale durante l’incontro di Lunedì scorso, di continuare il percorso avviato da parte del Comune per l’adesione al programma Nati per Leggere, si è deciso di costituire ufficialmente il Gruppo Locale di Caltanissetta di Nati per Leggere, che avrà il compito di interfacciarsi con il Comune e gli altri enti come l’ASP CL 2, le scuole, gli asili nido, le associazioni dei pediatri e altri soggetti coinvolti nel programma, e di coordinare le attività del programma nel territorio di Caltanissetta. La prima iniziativa che vedrà subito coinvolti chi sta aderendo al programma Nati per Leggere, sarà il corso di formazione per operatori e volontari, in programma a Caltanissetta per il 25 e 26 Ottobre alla Biblioteca Comunale Scarabelli grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale e dell’assessora Marcella Natale.

Le persone che a d oggi hanno aderito al Gruppo Locale di Caltanissetta (ma altri potranno aderire in seguito) di Nati per Leggere sono: Lorella Alù, Selene Amico, Chiara Cinardo, Federica Dell’Aiera, Liboria Mastrosimone, Stefania Mazzola, Francesco Messina, Donatella Miraglia, Claudia Patti, Ignazia Presti, Rosalia Privitelli e Pasquale Tornatore, che è stato nominato referente del Gruppo Locale di Caltanissetta. Il Gruppo Locale nasce con l’obiettivo di sostenere e far crescere nel territorio comunale di Caltanissetta le attività del programma Nati per Leggere, in coordinamento con la responsabile per Enna e Caltanissetta Marcella Gianfranceschi.

Il programma “Nati per leggere”, è promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche, l’Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la Salute del Bambino sin dal 1999 su scala nazionale, al fine di promuovere concretamente nelle famiglie la lettura rivolta ai bambini dalla nascita ai 6 anni di età, ed ha come base l’alleanza tra pediatri e bibliotecari, figure professionali diverse ma accomunate dall’obiettivo di accrescere, attraverso la lettura condivisa in famiglia, lo sviluppo affettivo e culturale dei bambini.

Numerose ricerche scientifiche hanno documentato l’importanza della lettura ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera infanzia, per favorire e sostenere una loro crescita armoniosa ed equilibrata, sia sul piano cognitivo che su quello affettivo-relazionale;

Rilevato, altresì, che il programma Nati Per Leggere si colloca in piena coerenza con il Manifesto UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) delle Biblioteche Pubbliche, con la Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, e con la legislazione nazionale di promozione e sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza, ed in particolare con le finalità della legge n. 285 del 28 agosto 1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”.

In attesa della firma del protocollo d’intesa tra i diversi soggetti del programma, il cui schema è stato già approvato dalla giunta comunale precedente il 18 Marzo 2019, il Gruppo Locale Nati per Leggere si adopererà già nei prossimi giorni per avviare la mappatura del territorio (quante librerie, biblioteche pubbliche e scolastiche, asili nido, pediatri, nati nell’ultimo semestre, ecc.), attività propedeutica alla stesura del progetto da allegare al protocollo d’intesa. Nel frattempo saranno organizzate alcune attività per iniziare a far conoscere il programma Nati per Leggere alla comunità.

Pagina Facebook nazionale di Nati per Leggere: https://www.facebook.com/natiperleggere/

Pagina Facebook regionale Sicilia di Nati per Leggere: https://www.facebook.com/NatiperLeggereSicilia/

Gruppo degli Amici di Nati per Leggere Enna e Caltanissetta: https://www.facebook.com/groups/293915571277056/

per il Gruppo Locale Nati per Leggere di Caltanissetta

Pasquale Tornatore