Politica Niscemi, l’odissea della strada provinciale 12 chiusa da tre mesi La Lega: “In Sicilia fa più danni l’inerzia amministrativa che una frana per maltempo” di

“Sono trascorsi oltre tre mesi dalla frana sta isolando Niscemi dai collegamenti stradali

verso Gela e Catania per la chiusura della Sp12, ma nessun amministratore comunale, né

regionale, si è ancora pronunciato sui tempi e modalità di esecuzione dei lavori per fare

tornare la circolazione alla normalità. In Sicilia fa più danni l’inerzia di certi funzionari pubblici, che una frana causata dal maltempo”.

A parlare sono Valentina Spinello, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Niscemi, ed Igor Gelarda, responsabile regionale agli enti locali del partito e candidato di punta

alle elezioni europee del 26 maggio nel collegio Sicilia e Sardegna.

“Dal 29 gennaio scorso, data in cui si è verificata la frana – dice la consigliera Spinello –

non c’è stato nessun intervento evidente da parte dell’amministrazione comunale di Niscemi. La chiusura della Sp12 Passo Cerasaro – SS 117 Gela Catania, e la Sp 10 Niscemi

– Bivio Ponte Olivo in condizioni dissestate, stanno lasciando da oltre tre mesi la città senza vie di ingresso e uscita al centro abitato, determinando uno stato di isolamento vergognoso. Penso soprattutto ai disagi per le ambulanze che devono trasportare i pazienti negli ospedali di altre province, costrette ad allungare i tempi di percorrenza con gravi ripercussioni sui malati, o agli agricoltori niscemesi ai quali è negato l’accesso alle terre, ad

aggravare ulteriormente un’economia del territorio ormai quasi al collasso”.

Alcuni tavoli tecnici per la sistemazione dell’intero versante franoso si sono svolti con l’assessorato regionale Territorio ed Ambiente e il commissario di governo regionale per il dissesto idrogeologico. “Pare che un progetto sia stato redatto dal Comune di Niscemi – dice

la consigliera Spinello – ed inviato alle autorità regionali per la messa a bando della progettazione esecutiva e, successivamente, per l’assegnazione dei lavori. I niscemesi esigono

informazioni sull’esito dell’operazione”.

Nel frattempo, dal responsabile regionale enti locali della Lega, Igor Gelarda, parte un

“sollecito al governo regionale ad intervenire tempestivamente per superare l’isolamento in

cui versa la comunità niscemese. Un’arteria di collegamento stradale così importante

chiusa da tre mesi compromette gravemente l’ economia di una realtà agricola già in crisi”.