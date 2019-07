Politica Nominato Coordinatore dei Giovani della Lega della Provincia di Caltanissetta il gelese Rosario Spina di

La Lega, primo partito del centrodestra in Sicilia con il 20,77% delle recenti elezioni europee, continua a strutturarsi sul territorio siciliano anche tra i giovani.

L’On. Andrea Crippa, Coordinatore federale dei giovani leghisti e Vice Segretario della Lega, ha provveduto a nominare il Coordinatore dei giovani della Lega della Provincia di Caltanissetta nella persona di Rosario Spina. Gelese, 27 anni, laureato in Gestione aziendale, Rappresentante del Miur all’Accademia delle Belle arti di Catania e tesserato Lega dal 2017.

Il dott. Spina avrà il compito di coordinare il movimento giovanile leghista nei 22 Comuni della Provincia di Caltanissetta.

“Ringrazio l’On. Andrea Crippa per avermi affidato la responsabilità di strutturare il movimento giovanile della mia Provincia – dichiara Rosario Spina, che aggiunge: “l’entusiasmo e la fiducia che Matteo Salvini e la Lega continuano ad ottenere in Sicilia è sinonimo del desiderio di cambiamento insito in ognuno di noi , per i giovani il lavoro attivo sul territorio giocherà un ruolo di prim’ordine con iniziative volte ad aggregare ragazzi con gli stessi principi e obiettivi, campagne di sensibilizzazione di carattere nazionale dettate dalla lega giovani tra la gente, la nascita di tavoli tematici aperti a tutti sul territorio designato. La Lega giovani è come una famiglia, una squadra e con il collega e amico Alessandro Lipera Coordinatore Lega giovani Sicilia Orientale ci unisce grande stima e un bel rapporto di collaborazione a livello regionale, non resta che iniziare sin da subito a lavorare, è la miglior cura per il nostro futuro”.

Foto: a sx Rosario Spina, a dx On.Andrea Crippa