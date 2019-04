Eventi Protocollo d’intesa tra l’Alfa Romeo Club Belluno e il Club Alfa Romeo Centro Sicilia “Ugo Sivocci” di







Nord e sud, Sicilia e Veneto, Belluno e San Cataldo uniti da una passione comune per il mito “Alfa Romeo”. Si è sancito cosi un gemellaggio tra i due club grazie alla firma di un protocollo

d’intesa tra i due Presidenti dei Club: Alfa Romeo Club Belluno presieduto da Angelo Bassanello e del Club Alfa Romeo Centro Sicilia “Ugo Sivocci” presieduto da Fernando Barbieri il giorno 23 Aprile presso il ristorante “La Buona Tavola” località Sedico alla presenza del Direttivo, il vicepresidente Rossella Della Rosa ed un nutrito gruppo di soci del club bellunese .

Oltre al Presidente siciliano Fernando Barbieri la moglie Laura Abbaleo a cui sono state offerte le tessere del Club bellunese come soci onari. Allo stesso modo il Presidente Barbieri ha offerto al Presidente Bassanello e al vicepresidente Dalla Rosa le tessere come soci onorari del club “Ugo Sivocci”. Primo impegno dei Club il 27 Luglio ad Agordo (Bl) all’interno della nona edizione del Kalat Nissa Film Festival, la cura del raduno di Alfa Romeo e il Red Carpet della manifestazione. Al festival parteciperanno registi e personaggi del mondo dello spettacolo provenienti da varie parti del mondo.Tra i vari impegni dei due club la visita al Museo Storico “Alfa Romeo” di Arese (Mi) e la visita del Club bellunese in Sicilia.

Il fine comune dei due club sarà quello di far conoscere la storia del Mito “Alfa Romeo” ai più giovani e portare avanti la conoscenza di come è nato il mito del Quadrifoglio che contraddistingue tutte le auto più performanti Alfa Romeo legato a successi della casa automobilistica e che ha fatto conoscere il mito Alfa in tutto il mondo.

Serata piacevole e piena di emozioni quella del 23 aprile con l’augurio tra i due Presidenti che ce ne possano essere tante e che si possa organizzare nonostante la distanza geografica tra i due comuni qualcosa di bello ed unico.

Il Presidente

Arch. Fernando Barbieri