Politica Ragusa-Catania, traguardo ad un passo: Cancelleri: “Al preCipe trovata la quadra, a giorni la firma finale per una storica vittoria” di

“Sciolti tutti i nodi, trovata la quadra tra tutti gli uffici e i ministeri, c’è anche l’intesa con la Regione, ora siamo veramente ad un passo, manca solo la storica firma del Cipe che arriverà il 19 dicembre prossimo. Saranno 10 giorni di febbrile lavoro e poi potremo cantare vittoria”.

Commenta in questo modo il vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Cancelleri, la seduta odierna del preCipe, la riunione preparatoria del Comitato interministeriale per la programmazione economica, fissato per il 19 dicembre, quando sarà apposta la firma alla delibera che spianerà definitivamente la strada alla cosiddetta ragusana.

“Manca solo la firma, commenta Cancelleri per potere gioire. Oggi, comunque sono stati sciolti gli ultimi nodi che ci separano dallo storico traguardo”.

“La ragusana – commenta il viceministro – era una delle opere siciliane che mi ero ripromesso di trattare con la massima urgenza appena arrivato al ministero. La Sicilia, e soprattutto quello spicchio di Sicilia orientale, aspettano quest’opera da troppo tempo, decenni. Io, come rappresentante di questo Governo, ho sentito l’obbligo di cambiare passo. In questi mesi ho incontrato i sindaci del territorio e i rappresentanti della Regione. Ho chiarito da subito che si trattava di una partita che dovevamo vincere tutti quanti insieme. Adesso gli elementi ci sono tutti”.

“L’opera – prosegue Cancelleri – sarà pubblica, senza pedaggio ed è stata già definita strategica, elemento che permette di inserirla nello sblocca cantieri per poter essere commissariata abbattendo considerevolmente i tempi di realizzazione”.

“A vincere – conclude Cancelleri – stavolta è la Sicilia tutta. Rimando i festeggiamenti ufficiali a giorno 19 , giorno della storica firma e sarò felice di chiamare personalmente tutti i sindaci di quel territorio per dare finalmente la bella notizia”.