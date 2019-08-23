Riesino accusato di rapina aggravata e furti in abitazione in Belgio viene scovato ad Aragona: arrestato
I CARABINIERI DEL NUCLEO INVESTIGATIVO DEL COMANDO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA E DELLE STAZIONI DI RIESI ED ARAGONA (AG) , NELLA SERATA DEL 21 AGOSTO 2019, HANNO TRATTO IN ARRESTO SALVATORE TARDANICO 25 ENNE DA RIESI ANCHE SE RESIDENTE A LA LUVIERE (BELGIO) COLPITO DA MANDATO DI ARRESTO EUROPEO EMESSO DALLE AUTORITA’ DEL REGNO DEL BELGIO PER RAPINA AGGRAVATA E FURTI IN ABITAZIONE ( PENA MASSIMA IN BELGIO 20 ANNI DI RECLUSIONE) PERPETRATI TRA IL GIUGNO E NOVEMBRE 2018 NELLA ZONA DI MONS (BELGIO).
https://www.lesoir.be/238752/article/2019-07-26/la-police-belge-lance-un-avis-de-recherche-pour- ces-deux-hommes-suspectes-de
IL GIOVANE RESOSI IRREPERIBILE IN BELGIO, GIUNTO IN SICILIA PROBABILMENTE NEI PRIMI MESI DEL 2019, HA TROVATO OSPITALITA’ IN RIESI , PAESE ORIGINE DELLA FAMIGLIA, DOVE HA VISSUTO NELLA CLANDESTINITA’, SINO A QUANDO E’ GIUNTA LA SEGNALAZIONE DAL CENTRO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLE FORZE DI POLIZIA EUROPEE AI CARABINIERI DEL NUCLEO INVESTIGATIVO.DI CALTANISSETTA, I QUALI SI SONO MESSI PAZIENTEMENTE SULLE SUE TRACCE FINO A CATTURARLO AD ARAGONA (AG) DOVE VIVEVA IN UN PICCOLO APPARTAMENTO, DAL QUALE USCIVA SOLO NELLE ORE SERALI E NOTTURNE. LE INDAGINI FINALIZZATE ALLA CATTURA DEL TARDANICO HANNO PERMESSO RILEVARE CHE IN UNA ATTIVITA’ RICETTIVA DI RIESI, OVE IL RICERCATO HA PERNOTTATO, NON SI ERA MAI PROVVEDUTO ALLE COMUNICAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA PREVISTE PER GLI ALLOGGIATI. IL TITOLARE DELL’ESERCIZIO RICETTIVO, C.V. DI ANNI 63 DA RIESI, E’ STATO DEFERITO ALL’AUTORITA GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA PER I PROVVEDIMENTI DEL CASO. L’ARRESTATO E’ STATO CONDOTTO PRESSO IL CARCERE DI CALTANISSETTA PER LA SUCCESSIVA ESTRADIZIONE IN BELGIO .