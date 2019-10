Eventi Sala del Comune di Caltanissetta intitolata a Luigi Sturzo di

Si è svolto in questi giorni, l’incontro tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Luigi Sturzo di Caltanissetta. L’incontro è stato molto proficuo e l’Associazione è fiduciosa che porterà presto risultanti positivi per la città di Caltanissetta. Intanto, giorno 11 novembre, una sala del Comune di Caltanissetta verrà intitolata a Luigi Sturzo, che proprio a Caltanissetta, dal 5 al 7 novembre 1902, chiamò a raccolta gli Amministratori Cattolici della Sicilia. L’evento, rappresentò la prima esperienza di dibattito sul governo locale tenuto nella Regione Siciliana e conteneva anche la novità di aver sottoposto all’attenzione dei presenti il tema della Provincia, sollevando il quesito sulla necessità o meno della sua esistenza e sul futuro ordinamento intercomunale. Il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Magrì, convocherà per quella data un Consiglio Comunale Straordinario, per inaugurare la targa che verrà posta nella sala dei capigruppo, che stà nel mezzo tra la grande sala del Consiglio Comunale e la Presidenza del Consiglio stesso. Contemporaneamente in Consiglio Comunale, l’Associazione Luigi Sturzo di Caltanissetta, ricorderà la figura del Sacerdote, con la partecipazione di don Massimo Naro e Gaspare Sturzo nipote dello statista scomparso. L’11 novembre sarà un giorno solenne e importante per le iniziative dell’Associazione. L’assessore Marcello Frangiamone, in nome del Sindaco Roberto Gambino, ha accolto la proposta dell’Associazione Luigi Sturzo, di sistemazione e valorizzazione della piazzetta Luigi Sturzo, che si trova in fondo la via Kennedy, attualmente in stato di abbandono, per ricordare degnamente lo statista scomparso. L’amministrazione, si è impegnata ad essere operativa al piu presto. L’Amministrazione Comunale ha accolto, inoltre, un’altra importante proposta suggerita dall’Associazione. Riguarda i locali dell’ex rifugio antiaereo di via Francesco Crispi. Dopo un lungo iter burocratico, potranno diventare oggetto di un progetto dell’Associazione, che ha come fine quello di incoraggiare e valorizzare l’artigianato nisseno.

F.to Fabio Venezia

Segretario Associazione Luigi Sturzo