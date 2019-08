Cronaca San Cataldo. Annullata per mancanza di contributi economici la quarta edizione della sagra dell’arancina. di

Siamo spiacenti di comunicare che la quarta edizione della Sagra dell’Arancina è stata annullata.

Diversi motivi purtroppo hanno contribuito alla decisione – presa a malincuore – di rinunciare per quest’anno all’organizzazione di una delle più belle manifestazioni del centro Sicilia.

Primo su tutti quello economico. Nonostante il generoso contributo – l’unico su cui avremo potuto contare quest’anno – della BCC “G. Toniolo” di San Cataldo, la mancanza dell’altro contributo più importante, quello del Comune di San Cataldo, che a causa del dissesto finanziario non potrà contribuire alla quarta edizione della sagra, non ci permette di disporre delle coperture finanziere per poter far fronte con serenità all’organizzazione dell’evento. Inoltre, al momento in cui scriviamo siamo scoperti anche per quanto riguarda il contributo comunale per l’anno 2018, terza edizione della sagra, che non abbiamo ancora ricevuto.

Tutto ciò considerato, unito alle aspettative organizzative che mantengano comunque alto il livello qualitativo della manifestazione, ci ha indotto a “saltare un turno”.

Vogliamo precisare che questa non è una resa, bensì la consapevolezza di chi vuole operare nel modo migliore possibile, di chi non vuole per forza organizzare una manifestazione raffazzonata alla meno peggio.

Per cui, nonostante il dispiacere, vi diamo appuntamento all’anno prossimo, anticipandovi che ci saranno delle belle novità che purtroppo, a causa del motivi predetti, non abbiamo potuto realizzare quest’anno.

A presto…

Gli organizzatori