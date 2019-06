Politica San Cataldo. Evento “Libri in Movimento” organizzato dal M5S. Raccolta di libri in disuso da donare alla biblioteca di

Per due Domeniche consecutive, il 9 e 16 Giugno, il Movimento 5 Stelle San Cataldo organizzerà l’evento “Libri in Movimento”, dalle ore 10.00 alle 13.00 durante il gazebo allestito in Piazza Papa Giovanni XXIII (9 giugno) e in Corso Vittorio Emanuele (16 giugno), davanti all’ Unicredit (ex Banco di Sicilia).

Ogni cittadino potrà portare due libri in disuso ma in buono stato (esclusi i libri scolastici), e prenderne uno, in maniera tale da lasciare agli altri i libri che ha particolarmente amato, e vivere le emozioni che altri hanno vissuto leggendo il libro che si è preso.

I libri che rimarranno saranno donati alla biblioteca comunale di San Cataldo.

La portavoce del M5S San Cataldo Bernadette Arcarese, afferma: “Per noi è importante puntare sulla lettura, sulla cultura del riuso e sulla condivisione che provoca coesione sociale. Vi invitiamo a partecipare!”