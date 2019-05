Eventi Secondo evento mondiale “Fridays For Future” a Caltanissetta di

Giorno 24 Maggio 2019 a Caltanissetta, in occasione della seconda giornata mondiale dedicata al cambiamento climatico dal movimento di Greta Thunberg, ci sarà la manifestazione per il clima organizzata da Fridays for Future Caltanissetta. Il corteo partirà dalla significativa Piazza Falcone-Borsellino alle ore 9.30 e giungerà in Corso Umberto per concludersi con un momento di confronto, dibattito e musica.

Le sigle che ad oggi hanno aderito alla manifestazione sono molteplici e di diverso oggetto sociale, basti pensare alla presenza di Legambiente, WWF, LIPU, LAO, Slow Food, LILT, Agesci, Sicilia Nostra, Canuzzi Compagni di Strada, CGIL, UIL, Rete degli Studenti Medi, Arci Circolo AUT, Coldiretti, Confcommercio, ACLI, Paruzzo S.r.l., Italia Nostra, I Girasoli, Officine Sonore, Rete d’Imprese della Strata a’ Foglia, Studenti Universitari di Caltanissetta.

Inoltre al momento hanno aderito alla manifestazione diverse scuole di ogni grado, segnatamente: 1° Circolo Didattico “L. Sciascia”, I.C.S. “M. L. KING”, I.C.S. “DON MILANI”, I.C.S. “V. VENETO”, I.C.S. “LOMBARDO RADICE”, I.C.S. “A. CAPONNETTO”, IISS “S. MOTTURA”, IISS “L. RUSSO”, IISS “A. VOLTA”, Liceo Sezioni Unite “A. MANZONI”, IISS “SEN. A. DI ROCCO”, Liceo Classico R. SETTIMO. Altre adesioni, seppur comunicate verbalmente, devono ancora arrivare. Si stima comunque la presenza, per le adesioni ricevute, di circa mille studenti.

Di certo si tratterebbe di una risposta importante della cittadinanza nissena ad un tema non sempre sentito come prioritario. In realtà i dati forniti dalla Conferenza sul clima dell’ONU sono eloquenti nel mostrare una situazione non più rinviabile, la necessità di intervenire drasticamente sulle emissioni inquinanti e la produzione di sostanze non riciclabili. Un allarme che ha dato spunto alle proteste di Greta Thunberg, prima solitarie con la sua presenza ogni venerdì di fronte al Parlamento di Stoccolma per rivendicare interventi incisivi della classe politica, poi divenute internzionali con un movimento di protesta diffuso in molteplici paesi del mondo. La protesta di Greta Thunberg ha già dato alcuni frutti: dalla dichiarazione di emergenza climatica in alcuni paesi (la più recente in Irlanda), all’impegno preso dall’UE di accantonare somme per investimenti sulla ricerca ambientale e interventi a tutela dell’ambiente. Tutto ciò però non è sufficiente ad evitare l’aumento della temperatura del pianeta, per questo il movimento Fridays For Future non si è fermato ma continua nella sua protesta per il futuro. Anche a Caltanissetta il movimento nato da pochi mesi ripropone il 24 Maggio, in concomitanza con tutti i paesi del mondo partecipanti, la manifestazione per il clima. Questa volta ci saranno anche le scuole partecipanti ad animare il corteo con striscioni e colori. Si prevede anche la partecipazione del gruppo Officine Sonore con tamburi che accompagneranno il percorso del corteo. Gli organizzatori hanno anche lanciato un appello sulla pagina social “Fridays For Future Caltanissetta”, una “call” per tutti gli artisti della città per riunirsi il 24 Maggio e suonare solo per un giorno per il pianeta lungo il percorso del corteo ovvero a conclusione della marcia.

​Per il Comitato Organizzatore

​Giulio Scarantino (LAO)

​Ivo Cigna (Legambiente)