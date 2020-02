Cronaca Sicilia. Ugl, giù le mani dalle prerogative statutarie, no a sugartax e plastictax di

Cambiano le stagioni, cambiano gli attori ma la musica è sempre la stessa, la Sicilia mortificata dalla prepotenza istituzionale di chi governa a Roma e pretende di decidere ogni cosa nell’Isola, prevaricando le prerogative statutarie a danno dei siciliani e del loro futuro. Bene ha fatto il governo regionale ad impugnare davanti alla Corte Costituzionale alcune norme della legge di bilancio 2020 dello Stato.

A dichiararlo Giuseppe Messina, Segretario dell’Ugl in Sicilia.

Si tratta di norme i cui effetti negativi ricadono sulla Sicilia ed i siciliani – aggiunge – che accentuano il potere decisionale nelle mani dei governanti romani modificando pericolosamente l’assetto e l’equilibrio istituzionale. Come Ugl esprimiamo forte dissenso e sosteniamo la scelta del governo Musumeci di impugnare le citate norme davanti la Corte Costituzionale.

Fa riflettere la scelta del governo nazionale – insiste Messina – perché danneggia la Sicilia dato che non servirà più, infatti, l’intesa con la Regione Siciliana per riclassificare le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione e quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione, così come il presidente dell’Autorità di sistema nella gestione delle due Zes istituite in Sicilia, che era indicato d’intesa tra Stato e Regione, adesso con norma contenuta nella legge di bilancio 2020 statale è sostituto da un Commissario straordinario scelto unilateralmente dal governo nazionale.

Condividiamo anche la decisione dell’esecutivo regionale di impugnare le norme istitutiva della sugartax e della plastictax che in Sicilia potrebbe produrre effetti negativi sull’occupazione.

Per Ugl la ricetta giusta è quella di attivare una politica volta a incentivare la conversione industriale che può produrre benefici superiori rispetto alle finalità della norma in questione, garantendo i livelli occupazionali in Sicilia. Ci sono circa 200 lavoratori più l’indotto del catanese che rischiano il licenziamento con il rischio di delocalizzazione dell’insediamento produttivo.

La decisione di accentrare su Roma la scelta della individuazione di un Commissario straordinario a capo delle Zes in Sicilia che coinvolge anche le opportunità di insediamento produttivo agevolato a Gela – dichiara Andrea Alario, Segretario Territoriale Ugl di Caltelanissetta – ci preoccupa non poco perché potrebbe significare ulteriore rinvio dell’inizio della nuova stagione produttiva e occupazionale nell’area industriale gelese. Si faccia presto perché la crisi economia e sociale non è più sostenibile.