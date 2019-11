Cronaca Sui crolli nel centro storico di Caltanissetta interviene Janni: ” Nessun abbaglio. Si tratta di superficialita’ “” di

Scrivono Daniela Vullo,soprintendente dei Beni culturali e ambientali, e Luigi Garbato,storico dell’arte: «La chiesa di San Giuseppe non ha subito alcun crollo. I giornali nisseni hanno preso un abbaglio! Insomma, la chiesa di San Giuseppe non è interessata dal crollo di stamattina.» Che dire? Nessun abbaglio, a mio parere. Al limite si tratta di superficialità. La verità, comunque, è che un titolo diverso non avrebbe fatto notizia. Questo perché ormai i crolli, nel tessuto abitativo del centro storico di Caltanissetta, sono all’ordine del

giorno. Un tessuto abitativo estenuato. Sfinito. Ma, il vero “monumento”, come ci hanno insegnato i padri nobili della

cultura italiana, è il centro storico nella sua interezza. Un concetto tanto semplice quanto fondamentale.

Leandro Janni – Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia