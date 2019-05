Eventi Tredicesimo appuntamento della stagione concertistica Istituto “V.Bellini”. Al Teatro Regina Margherita il chitarrista Marcin Dylla di

Lunedì 13 Maggio alle ore 20:00, presso il Teatro Comunale Regina Margherita, avrà luogo il tredicesimo appuntamento della Stagione Concertistica dell’ Istituto Superiore di Studi Musicali “ V. Bellini” di Caltanissetta.

Ad esibirsi il celebre chitarrista Marcin Dylla che comprende i più significativi brani del repertorio chitarristico.

Marcin Dylla nasce a Chorzow nel 1976; riceve le prime lezioni di chitarra presso il Conservatorio di musica di Ruda Slaska nella sua nativa Polonia. Dal 1995 al 2000 studia presso l’Accademia di musica di Katowice con Adi Wanda Palacz e completa i suoi studi con Oscar Ghiglia, Sonja Prunnbauer e Carlo Marchione rispettivamente presso le accademie di musica di Basilea (Svizzera), Friburgo (Germania) e Maastricht (Olanda).

“Tra i più dotati chitarristi del pianeta”, secondo il Washington Post, Marcin Dylla è un fenomeno raro nella storia recente della chitarra classica. Vincitore di ben 19 primi premi nei più importanti concorsi musicali internazionali (su tutti, la medaglia d’oro nel 2007 alla prestigiosissima “Guitar Foundation of America International Competition“di Los Angeles).

Nel 2006, Cecilia Rodrigo, figlia del leggendario compositore spagnolo Joaquin Rodrigo, ha scelto Dylla per eseguire la prima mondiale di musiche indedite di suo padre, dal titolo ‘Toccata’ (1933) al Reina Sofia Museum of Modern Art a Madrid.

Protagonista di concerti in tutto il mondo (Austria, Russia, Regno Unito, Germania, Grecia, Portogallo, Scandinavia, Turchia, Spagna, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Scozia, Slovenia, Svizzera, Polonia, Messico, numerosissime città del Nord America, etc.), Marcin Dylla si è esibito nelle più note sale da concerto internazionali come Konzerthaus, Musikverein e Palais Lobkovitz a Vienna, Auditorio Nacional e Auditorio Conde Duque a Madrid, St. Petersburg Philharmonic Hall, Carnegie Hall di New York e Kleinhans Music Hall a Buffalo (USA), Villa Hügel a Essen (Germania) e la Palazzina Liberty di Milano.

Dylla è regolarmente ospite dei più importanti festival di chitarra internazionali, come le Settimane Musicali di Stresa, Don Quixote Music Festival di Parigi, Burghofspiele Eltville (Germany), International Festival Musical Olympus di San Pietroburgo, Inverno Musicale di Alzano, Central European Music Festival di Zilinai, in Lituania, Festival Internacional de Música di Toledo, Musique Dans la Rue di Aix-en-Provence.

Tra le sue incisioni discografiche, ricordiamo il dvd live “Wawel Royal Castle at Dusk” che si è guadagnato la nomination al Fryderyk Award (pari al Grammy americano) nella categoria degli Album di musica classica solista nel 2010.

È attualmente professore presso le Accademie musicali di Cracovia e Katowice.